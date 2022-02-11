Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Şubat Twitter ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın en fazla kullanılan uygulamaları arasında yer alan Twitter'da yaşanan erişim sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. İşte, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Şubat Twitter ne zaman düzelecek? Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene ne demek?