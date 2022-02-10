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MSB'den ''FETÖ ve ABD'ye bilgi veriliyor'' iftirasıyla ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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MSB’den ’’FETÖ ve ABD’ye bilgi veriliyor’’ iftirasıyla ilgili açıklama

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, CHP medyası tarafından öne sürülen ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de ısrarla tekrarladığı ''Bakanlıkta FETÖ ve ABD'ye bilgi veriliyor'' iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

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