Son dakika: 10 Şubat Perşembe gününün koronavirüs tablosu duyuruldu! İşte vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 10 Şubat Perşembe gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç vatandaş koronavirüse yakalandı? Kaç kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı? İşte detaylar...
Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 44 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN 17 İLE UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım.'' ifadelerini kullandı.
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