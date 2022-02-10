10 Şubat 2022, Perşembe
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Son dakika: 10 Şubat Perşembe gününün koronavirüs tablosu duyuruldu! İşte vaka ve vefat sayıları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Son dakika: 10 Şubat Perşembe gününün koronavirüs tablosu duyuruldu! İşte vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 10 Şubat Perşembe gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç vatandaş koronavirüse yakalandı? Kaç kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı? İşte detaylar...

Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 44 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN 17 İLE UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım.'' ifadelerini kullandı.

9 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

08 ŞUBAT

07 ŞUBAT

06 ŞUBAT

05 ŞUBAT

04 ŞUBAT

03 ŞUBAT

02 ŞUBAT

01 ŞUBAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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