Son dakika: 10 Şubat Perşembe gününün koronavirüs tablosu duyuruldu! İşte vaka ve vefat sayıları

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN 17 İLE UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım.'' ifadelerini kullandı.