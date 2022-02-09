Türkiye'de yayın yapan yabancı medya kuruluşlarına verilen süre doluyor! Son 72 saat
Ülke menfaatine olan gelişmeleri dahi algı operasyonlarıyla farklı bir noktaya çeken yabancı medya kuruluşlarına verilen süre doluyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika’nın Sesi haber sitelerine lisans başvurusu yapması için 72 saat süre tanıdı. Bu sürede başvurmayanların erişimleri engellenecek.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün yaptığı toplantıda başta üç uluslararası medya kuruluşu Amerika'nın Sesi, Deustche Welle ve Euronews olmak üzere Türkçe yayın yapan sitelerin lisans konusunu masaya yatırdı.
RTÜK; DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika'nın Sesi haber sitelerine lisans başvurusu yapması için 72 saat süre tanıdı.
YASA HAKKINDA
İnternetten yayın yapan platformlarının RTÜK'ten yayın lisansı alması şart koşan yönetmelik 1 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" adıyla yayınlanmıştı. Aynı senenin 1 Eylül'ünde yürürlüğe giren yasa ile Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital platformlar RTÜK'ün denetimi kapsamına girmişti.
Bu yönetmelikle birlikte yayıncı kuruluşlar artık RTÜK'ten lisans almadan yayın hizmetleri veremiyor. Bu yayın platformları ayrıca koruyucu sembol sistemi kullanarak izleyicileri program hizmetlerinin içeriği hakkında sesli veya yazılı olarak bilgilendirmekle de sorumlu.
RUSYA ALMAN DW'NİN SESİNİ KESMİŞTİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin ülkedeki yayınlarının yasaklandığını duyurmuştu. Yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın, Rus RT'nin Almanca yayın yapan kanalının (RT DE) yayınlarını yasakladığı hatırlatılarak Almanya'nın söz konusu kararı neticesinde, mütekabiliyet gereği Deutsche Welle'nin Rusya'daki yayınlarına ilişkin çeşitli kararlar alındığı belirtildi.
DW'NİN RUSYA OFİSİ KAPATILACAK TÜM YAYINLAR SONLANDIRILACAK
Buna göre, Deutsche Welle'nin Rusya ofisinin kapatılması ve muhabirlerinin akreditasyonlarının iptal edilmesi kararının alındığına işaret edilen açıklamada, "Deutsche Welle'nin Rusya'daki uydu ve diğer yayınlarının da sonlandırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
YABANCI AJAN STATÜSÜNE GEÇİRİLECEKLER
Deutsche Welle'nin Rusya'da "yabancı ajan" statüsüne geçirilmesi için de gerekli işlemlerin başlatılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, RT DE'nin yayınlarının kısıtlanması sürecinde yer alan resmi veya gayriresmi Alman yetkililere ilişkin bir liste hazırlanacağı ve söz konusu şahısların da Rusya'ya girişlerinin yasaklanacağı belirtildi.
Almanya'da medya konularında Lisanslama ve Denetleme Komisyonu (ZAK), dün aldığı kararla RT'nin Almanca yayın yapan kanalının (RT DE) yayınlarını yasaklamıştı.
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