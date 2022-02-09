Türkiye’de yayın yapan yabancı medya kuruluşlarına verilen süre doluyor! Son 72 saat

YASA HAKKINDA

İnternetten yayın yapan platformlarının RTÜK'ten yayın lisansı alması şart koşan yönetmelik 1 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" adıyla yayınlanmıştı. Aynı senenin 1 Eylül'ünde yürürlüğe giren yasa ile Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital platformlar RTÜK'ün denetimi kapsamına girmişti.

Bu yönetmelikle birlikte yayıncı kuruluşlar artık RTÜK'ten lisans almadan yayın hizmetleri veremiyor. Bu yayın platformları ayrıca koruyucu sembol sistemi kullanarak izleyicileri program hizmetlerinin içeriği hakkında sesli veya yazılı olarak bilgilendirmekle de sorumlu.