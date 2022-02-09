Sigara haram mı? Diyanet sigara açıklaması sigara içmek haram mı mekruh mu?
Sigara haram mı? Diyanet sigara açıklaması sigara içmek haram mı mekruh mu? Sigara içenleri ilgilendiren açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan geldi. Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigaranın haram olup olmadığına ilişkin önemli bir mesaj verdi.
Sigara haram mı? Diyanet sigara açıklaması sigara içmek haram mı mekruh mu? Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuyla ilgili bir mesaj yayınladı. Erbaş, tiryakilere sigarayı bırakma çağrısında bulunurken sigaranın haram olup olmadığına ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
SİGARA HARAM MI?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tiryakilere sigarayı bırakma çağrısında bulundu.
Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan, 1.2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor" dedi.
"Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım" diyen Erbaş, "Dinen haram olan sigarayı bırakalım" ifadesini kullandı.
DİYANET: "SİGARA İÇMEK CAİZ DEĞİLDİR"
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, "Sigara içmenin dini hükmü nedir?" sorusuna şu yanıtı veriyor:
"Son yıllarda yapılan birçok araştırma sigaranın insan sağlığı üzerinde pek çok zararlı etkisinin olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuş bulunmaktadır. Bazıları ölümcül olmak üzere çok sayıda hastalığın sebebi olması itibariyle sigaranın mübah görülmesi düşünülemez. Bazı alimler; sigaranın "tahrimen/harama yakın mekruh" olduğunu söylemişlerdir. Günümüzde bir çok alim ve fetva meclisi, kişinin kendisini tehlikeye atmama ve öldürmeme, başkalarına zarar vermeme, zararı giderme, sağlığı koruma yönündeki temel ilkeleri esas alarak sigaranın haram olduğu görüşündedir. Dolayısıyla bir müslümanın, pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sigara haram mı? Diyanet sigara açıklaması sigara içmek haram mı mekruh mu?
- 10 Şubat kar tatili olan iller hangileri? Valilik MEB açıklamaları 10 Şubat okullar tatil mi?
- Seccad Yeşil kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelisi Seccad Yeşil tutuklandı mı?
- Yakup Tilki kimdir, kaç yaşındadır? Alevilere hakaret eden Yakup Tilki ne dedi, tutuklandı mı?
- Yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak? 2022 nafaka yasası çıktı mı? Nafaka kaç yıl verilecek?
- Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturası düzenlemesi nasıl olacak? 4 yöntem masada!
- TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi! 9 Şubat TOKİ Konya Beyşehir kura çekiliş sonuçları!
- MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ başvuru parası nereye yatırılır?
- Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor TS maçı hangi kanalda?
- Üniversite sınavları online mı yüz yüze mi olacak? 2022 üniversite sınavları nasıl olacak?
- Sait Uçar kimdir, kaç yaşındaydı? Karadenizli sanatçı Sait Uçar neden öldü?
- Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK BJK Göztepe maçı hangi kanalda?