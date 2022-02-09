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Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen dört terörist yakalandı! MSB son dakika olarak duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Suriye’den Türkiye’ye geçmek isteyen dört terörist yakalandı! MSB son dakika olarak duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığı duyuruldu. İşte açıklamanın detayları...

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