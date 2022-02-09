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Son dakika: Ankara'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 8 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2022
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Son dakika: Ankara’da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 8 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda toplam 810,85 gram eroin, 103,72 gram metamfetamin, 2,53 gram skunk esrar maddesi, 10 adet sentetik ecza, uyuşturucu maddelerin tartımı ve satışa hazır hale getirilmesinde kullanılan 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 11 bin 960 lira ele geçirildi.

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