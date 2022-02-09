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Son dakika | İstanbul Yenibosna'da korku dolu anlar! Polise ateş açtılar! Çok sayıda ekip olay yerinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2022
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Son dakika | İstanbul Yenibosna’da korku dolu anlar! Polise ateş açtılar! Çok sayıda ekip olay yerinde

Yenibosna E-5 Karayolu'nda polis ile araç içerisindeki şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş açan şüpheliler, E-5 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

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