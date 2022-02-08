Afyon'da yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Afyon'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Afyon'da yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Afyon'da okullar tatil olacak mı? Afyon Valiliği son dakika...