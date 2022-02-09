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Diyanet'ten Prof. Dr. Mehmet Azimli'ye tepki: Peygamberimiz ve babası ile ilgili saygısız ve pervasız tavrı şiddetle kınıyoruz

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Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Diyanet’ten Prof. Dr. Mehmet Azimli’ye tepki: Peygamberimiz ve babası ile ilgili saygısız ve pervasız tavrı şiddetle kınıyoruz

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) ilişkin çirkin ifadeler kullanması sebebi ile hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin kitabına ilişkin, "Açıkça ifade etmek gerekir ki, söz konusu kitapta Sevgili Peygamberimiz ve babası ile ilgili nezaket ve hürmet sınırlarını aşan bir dil ve kabul edilemez ifadeler kullanılmıştır. Bu saygısız ve pervasız tavrı şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

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