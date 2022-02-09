Son dakika: 9 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosu
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 9 Şubat Çarşamba gününe ait vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloyu sosyal medyadan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron’un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor." ifadelerini kullandı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? Türkiye'nin günlük vaka sayısı kaç? İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERLERİ: 08 Şubat 2022'ye ait Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Sağlık Bakanlığı, "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden duyurdu.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.
AĞIR GEÇİRKEN KRONİK VE YAŞLI OLAN VATANDAŞLAR
Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Omicron'un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı." ifadelerini kullandı.
08 ŞUBAT
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