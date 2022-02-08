AFAD son dakika olarak duyurdu! Isparta'daki yoğun kar yağışı! Yurtlar kullanıma açıldı
AFAD tarafından Isparta'daki yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin bir açıklama yapıldı. Bölgede kayıp ihbarı yapılan iki vatandaşın sağ olarak bulunduğu paylaşılırken, il genelinde toplam 1.700 kişi kapasiteli yurtların kullanıma açıldığı da belirtildi.
AFAD tarafından Isparta'daki yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin bir açıklama yapıldı.
2 VATANDAŞIMIZ SAĞ OLARAK KURTARILDI
"3 Şubat 2022 tarihinde Isparta'da yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte harekete geçilmiş Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Kriz Masası oluşturulmuş; kayıp ihbarı yapılan 2 vatandaşımız ekiplerimiz tarafından sağ olarak kurtarılmıştır."
VATANDAŞLARA DESTEK
Bölgedeki vatandaşlarımızın enerji, içme suyu ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanması amacıyla 51 adet jeneratör ve 6041 adet ısıtıcı Başkanlığımız tarafından temin edilerek vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.
ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE
Enerji çalışmalarına destek vermek üzere görevlendirilen personel, araç ve iş makinalarının koordinesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nden sağlanmış; aynı zamanda 8x8 amfibik araç ve diğer araçlarla TEİAŞ ekiplerine destek verilmiştir.
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