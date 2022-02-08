AFAD son dakika olarak duyurdu! Isparta’daki yoğun kar yağışı! Yurtlar kullanıma açıldı

2 VATANDAŞIMIZ SAĞ OLARAK KURTARILDI

"3 Şubat 2022 tarihinde Isparta'da yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte harekete geçilmiş Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Kriz Masası oluşturulmuş; kayıp ihbarı yapılan 2 vatandaşımız ekiplerimiz tarafından sağ olarak kurtarılmıştır."