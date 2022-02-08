08 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AFAD son dakika olarak duyurdu! Isparta'daki yoğun kar yağışı! Yurtlar kullanıma açıldı

AFAD son dakika olarak duyurdu! Isparta'daki yoğun kar yağışı! Yurtlar kullanıma açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
ABONE OL
AFAD son dakika olarak duyurdu! Isparta’daki yoğun kar yağışı! Yurtlar kullanıma açıldı

AFAD tarafından Isparta'daki yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin bir açıklama yapıldı. Bölgede kayıp ihbarı yapılan iki vatandaşın sağ olarak bulunduğu paylaşılırken, il genelinde toplam 1.700 kişi kapasiteli yurtların kullanıma açıldığı da belirtildi.

AFAD tarafından Isparta'daki yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin bir açıklama yapıldı.

2 VATANDAŞIMIZ SAĞ OLARAK KURTARILDI

"3 Şubat 2022 tarihinde Isparta'da yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte harekete geçilmiş Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Kriz Masası oluşturulmuş; kayıp ihbarı yapılan 2 vatandaşımız ekiplerimiz tarafından sağ olarak kurtarılmıştır."

VATANDAŞLARA DESTEK

Bölgedeki vatandaşlarımızın enerji, içme suyu ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanması amacıyla 51 adet jeneratör ve 6041 adet ısıtıcı Başkanlığımız tarafından temin edilerek vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Enerji çalışmalarına destek vermek üzere görevlendirilen personel, araç ve iş makinalarının koordinesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nden sağlanmış; aynı zamanda 8x8 amfibik araç ve diğer araçlarla TEİAŞ ekiplerine destek verilmiştir.

YURTLAR HİZMETE AÇILDI

Barınma çalışmaları kapsamında diğer illerden destek için Isparta'ya gelen personel ile barınma talebinde bulunan vatandaşlarımız için toplam 1.700 kişi kapasiteli yurtlar kullanıma açılmıştır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA