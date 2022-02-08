Kayseri ve Niğde’de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat Çarşamba Kayseri’de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.