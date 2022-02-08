Son dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan Güvenli Eğitim Uygulaması! 1184 kişi yakalandı

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN BİNDEN FAZLA KİŞİ YAKALANDI

Uygulamalarda, 24 bin 802 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 34 bin 355 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi; 37 işyeri hakkında idari işlem yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan bin 184 şahıs yakalanırken, 14 kayıp çocuk bulundu.