Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Güvenli Eğitim Uygulaması! 1184 kişi yakalandı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1184 kişi yakalandı, eksikliği tespit edilen 446 okul servis aracı trafikten men edildi." ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanlığınca öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla "Güvenli Eğitim Uygulaması" yapıldı.
İçişleri Bakanlığınca öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim Uygulaması" yapıldı. Uygulama kapsamında okul servis araçları ve personeli de denetlendi.
45 BİNDEN FAZLA OKUL SERVİSİ DENETLENDİ
Ülke genelinde 12 bin 833 karma ekip ile 43 bin 754 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda; 46 bin 855 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde, 431 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 785 adet "Araç Muayenesi Yaptırmamak", 289 adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 108 adet "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda 2 bin 901 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak, idari para cezası uygulandı.
Eksikliği tespit edilen 446 okul servis aracı trafikten men edildi, 10 sürücünün belgesi geri alındı.
ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN BİNDEN FAZLA KİŞİ YAKALANDI
Uygulamalarda, 24 bin 802 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 34 bin 355 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi; 37 işyeri hakkında idari işlem yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan bin 184 şahıs yakalanırken, 14 kayıp çocuk bulundu.
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