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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cem Karaca mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Cem Karaca mesajı

Son dakika haberi... 2004 yılında hayatını kaybeden Cem Karaca'nın vefatının yıl dönümünde mesaj yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Memleketini seven, sesiyle ve eserleriyle milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen, Anadolu rock ozanı, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca’yı vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." dedi.

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