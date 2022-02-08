Bir günü bir gününü tutmuyor! Kılıçdaroğlu'ndan U dönüşü gibi açıklama...
İki gün önce “Erdoğan’ın aday olmasına itirazımız olmaz” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de “Erdoğan 2023’te cumhurbaşkanı adayı olamaz” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için erken seçime gidilmesi gerektiğini vurguladı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 kanalında katıldığı programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ile ilgili tartışmalara, "Yok hayır, aday olmak istiyorsa buyursun gelsin. Özel bir tartışma yapmayacağız yanı bu tartışmalar artık geride kalmalı. Biz yapmayacağız. Tabi başkaları tartışırsa ona bir şey diyemeyiz ama en azından biz yapmayacağız." İfadeleriyle katılmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'U' DÖNÜŞÜ
Ancak aradan sadece iki gün geçmesinin ardından CHP lideri bu kez 'U' dönüşü yaptı. Halk TV'de Fikret Bila'ya konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için erken seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.
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