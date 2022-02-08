Bir günü bir gününü tutmuyor! Kılıçdaroğlu’ndan U dönüşü gibi açıklama...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 kanalında katıldığı programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ile ilgili tartışmalara, "Yok hayır, aday olmak istiyorsa buyursun gelsin. Özel bir tartışma yapmayacağız yanı bu tartışmalar artık geride kalmalı. Biz yapmayacağız. Tabi başkaları tartışırsa ona bir şey diyemeyiz ama en azından biz yapmayacağız." İfadeleriyle katılmıştı.