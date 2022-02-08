Bingöl ve Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Eskişehir'de okullar tatil olacak mı? Açıklamalar...
Bingöl ve Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini göstermesi sonrasında kar yağışı bazı illerde görülmeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Bingöl ve Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Eskişehir'de okullar tatil olacak mı? Açıklamalar...
Bingöl ve Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Eskişehir'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Bingöl ve Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Eskişehir'de okullar tatil olacak mı? Açıklamalar...
KARAYOLUNDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı.
GÜN İÇERİSİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK
Son dakika haberine göre İstanbul sınırına doğru ilerleyen kar yağışının gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor.
DOĞU AKDENİZ İÇİN SAĞANAK VE KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de Adana ve Mersin çevreleriyle Osmaniye'nin batısı ve Kahramanmaraş'ın güneyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
600 METRENİN ÜZERİNDE KAR BEKLENİYOR
Akşam saatleri itibarıyla beklenen yağışların etkisini artırarak, kıyı kesimlerde kuvvetli ve çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak, 600 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer 20 santimetre üzeri yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
BİNGÖL VE ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Okullarda kar tatili olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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