Bingöl ve Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Eskişehir'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Bingöl ve Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Eskişehir'de okullar tatil olacak mı? Açıklamalar...