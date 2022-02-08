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Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rusya donanmasına ait 127 borda numaralı ‘Minsk’, 102 borda numaralı ’Kaliningrad’ ve 130 borda numaralı 'Korolev' isimli savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı.

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