İzmir’de son dakika deprem! 8 Şubat Salı İzmir depremi merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

İzmir'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İzmir'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 12.21'de yerin 13.97 kilometre altında gerçekleşen deprem, kent genelinde olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.