İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl? İstanbul hava nasıl olacak?

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl? İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve yağmur nedeniyle kar yağışı olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da hava durumunun nasıl olacağını araştırıyor. Peki; İstanbul'da kar yağacak mı?