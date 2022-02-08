İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl? İstanbul hava nasıl olacak?
İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl? İstanbul’da hava nasıl olacak? İstanbul genelinde kar yağışı olup olmayacağı gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. İl genelinde etkili olan yağmurlu ve soğuk hava nedeniyle İstanbul’da kar yağışı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki; Meteoroloji verilerine göre İstanbul’a kar yağacak mı?
İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl? İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve yağmur nedeniyle kar yağışı olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da hava durumunun nasıl olacağını araştırıyor. Peki; İstanbul'da kar yağacak mı?
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
HAVA SICAKLIĞI: Hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeybatı ( Karayel) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50 - 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İstanbul için yapılan değerlendirmeye, "Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı" notu düşüldü.
VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstabullulara kritik uyarılarda bulundu. Vali Yerlikaya açıklamasında: "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.
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