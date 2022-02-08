08 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2022 ek ders ücreti yattı mı, ne kadar olur?

Ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2022 ek ders ücreti yattı mı, ne kadar olur?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2022
ABONE OL
Ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2022 ek ders ücreti yattı mı, ne kadar olur?

2022 ek ders ücreti yattı mı, ne kadar olur? Ek ders ücreti ne zaman yatacak? Öğretmen Ocak ayı ek ders ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak edilen konuların başında geliyor. Kadrolu öğretmen ve sözleşmeli öğretmen ek ders güncel ücretleri merak ediliyor. Peki; 2022 ek ders ücreti ne zaman yatacak? Ek ders ücreti yattı mı, ne kadar olur? İşte merak edilen soruların cevapları…

2022 ek ders ücreti ne zaman yatacak? Ek ders ücreti yattı mı, ne kadar olur? 2022 yılında öğretmenler ek ders ücretlerini almaya başlıyor. Ocak ayına ait ücretler Şubat ayı içerisinde yatırılacak. 2022 ek ders ücretinin ne zaman yatacağı ise merak edilen konuların başında geliyor. Peki; 2022 kadrolu öğretmen sözleşmeli öğretmen ek ders güncel ücretleri ne kadar olacak?

EK DERS ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Ocak ayı ek ders ödemelerinin en geç 15 Şubat'a kadar hesaplara yatması bekleniyor. Öğretmenler ödemelerini böylelikle alabilecek.

Ek ders ücretleri genelde her ayın ilk 5 günü içerisinde yatırılır. Bazı aylarda ek ders ödeme süreleri ayın 15'ine kadar sarkabiliyor.

2022 EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılı (kadrolu öğretmen-sözleşmeli öğretmen) ek ders güncel ücretleri;

(Gündüz) ek ders ücreti 27.29 TL

(Gece) ek ders ücreti 29,191 TL

(Sözleşmeli) ek ders ücreti 23,41 TL

(Takviye) ek ders ücreti 54,57TL

(Özel eğitim) ek ders ücreti 34,09 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA