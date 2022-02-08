Ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2022 ek ders ücreti yattı mı, ne kadar olur?

2022 ek ders ücreti ne zaman yatacak? Ek ders ücreti yattı mı, ne kadar olur? 2022 yılında öğretmenler ek ders ücretlerini almaya başlıyor. Ocak ayına ait ücretler Şubat ayı içerisinde yatırılacak. 2022 ek ders ücretinin ne zaman yatacağı ise merak edilen konuların başında geliyor. Peki; 2022 kadrolu öğretmen sözleşmeli öğretmen ek ders güncel ücretleri ne kadar olacak?