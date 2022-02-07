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Son dakika: Türk komandosu sızma girişimindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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Son dakika: Türk komandosu sızma girişimindeki 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya her bölgede darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

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