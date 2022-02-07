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İstanbul ve Ankara için sağanak uyarısı! Kar yağacak mı? Meteoroloji'den o illere peş peşe uyarı | İşte 5 günlük hava durumu

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Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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İstanbul ve Ankara için sağanak uyarısı! Kar yağacak mı? Meteoroloji’den o illere peş peşe uyarı | İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere onlarca il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Kar bekleyen milyonlarca vatandaşa peş peşe uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü illeri tek tek açıklayarak çığ, buzlanma ve sağanak yağışlar hakkında açıklama yaptı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu...

"İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarıyla yanıt buldu. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ifade edilirken, yağmur ve kar yağacak iller açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlar için önemli uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin batısında yağışların artacağı belirtildi. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak yağışlar beklenirken; Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'de lodos da etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

SICAKLIKLAR NORMAL ÇIĞ RİSKİ YÜKSEK

Yurt genelinde bir haftadır devam eden hava sıcaklıkları hafta içerisinde düşecek. Birçok ilde kar yağışı yeniden görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gözler İstanbul'a çevrildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van 2, Muş eksi 2, Bitlis 0 ve Hakkâri'de eksi 2 derece olması beklenmektedir. Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40 - 70 km / saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA
Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 15°C
Az bulutlu parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL 5°C, 13°C
Az bulutlu parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 13°C
Az bulutlu parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ 4°C, 16°C
Az bulutlu parçalı ve çok bulutlu

EGE
Az bulutlu parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -8°C, 7°C
Az bulutlu

DENİZLİ 3°C, 13°C
Az bulutlu

İZMİR 5°C, 15°C
Az bulutlu parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA 2°C, 15°C
Az bulutlu parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu, parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 16°C
Az bulutlu

ANTALYA 7°C, 17°C
Az bulutlu parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı

HATAY 3°C, 12°C
Az bulutlu

ISPARTA -4°C, 6°C
Az bulutlu parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -6°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -7°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT -4°C, 6°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -14°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -5°C, 6°C
Parçalı bulutlu

MUŞ -14°C, -2°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

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