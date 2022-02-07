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Son dakika: Mehmetçik'ten PKK'ya peş peşe darbe! Eren-Kış 21 Operasyonu başladı

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Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Son dakika: Mehmetçik’ten PKK’ya peş peşe darbe! Eren-Kış 21 Operasyonu başladı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 400 personelle Eren-Kış 21 Operasyonu başlattı.

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