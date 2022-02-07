Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs haritasını paylaştı! Hangi illerde koronavirüs vakaları arttı?

Günün Kovid-19 tablosunun açıklanmasıyla birlikte paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi İHMALKÂRLIĞA SEVK ETMEMELİ. Sağlık şartları Covid-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım.'' ifadelerini kullandı.