Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs haritasını paylaştı! Hangi illerde koronavirüs vakaları arttı?
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından koronavirüs haftalık vaka haritasını açıkladı. İl il verileri açıklayan Bakan Koca, 100 bin kişi içindeki vaka sayısını gösteren haritaya dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs haftalık vaka haritasını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca yaptığı paylaşımda, "22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerine yer verdi.
İŞTE GÜNLÜK VAKA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Günün Kovid-19 tablosunun açıklanmasıyla birlikte paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi İHMALKÂRLIĞA SEVK ETMEMELİ. Sağlık şartları Covid-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım.'' ifadelerini kullandı.
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