İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları...
İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde Toplum Yararına Programı kapsamında detayları paylaşmıştı. Okullarda görevlendirilmek üzere yapılacak alımlar için başvuru süreci 11 Ocak tarihinde sona ermişti. İşte, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları...
İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Program kapsamında gerçekleşecek olan personel alımı için başvuru süreci 11 Ocak tarihinde sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başvurular hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İşte, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları...
2022 TYP BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
TYP'lere başvurular 07.01.2022 Cuma günü başlayıp, 11.01.2022 Salı günü sona erecek şekilde 5 gün olacaktır. Başvurular Kuruma gelmeden ALO 170 üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre kullanılarak yapılacaktır.
Açıklamaya göre,
TYP 01 Mart 2022 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2022 tarihinde sonlanacaktır.
Seçim yöntemi olarak, Noter Kurası Yöntemi kullanılacaktır.
İlimize bağlı tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri nezdinde açılan ve 07.01.2022-11.01.2022 tarihleri arasında başvurusu alınacak TYP'ler için bay başvuru sahiplerinde engelli ve eski hükümlülük koşulları hariç 35 yaş üstü olma koşulu aranmaktadır.
SGK sorguları esnasında 4/a sigortalılığı bulunan, emeklilik kaydı bulunan ve Vergi mükellefiyeti bulunan kişiler TYP'den yararlanamaz.
Başvuru tarihinden önceki 1 ay içerisinde SGK 4/a sigortalı kaydı olanlar katılımcı olarak seçilemez.
TYP'ye müracaat edenler başvuru süresi içerisinde başvurularını iptal edebilecektir. İptal işlemi kişinin internet üzerinden sisteme kendi şifresiyle girmesi ile mümkün olacaktır. Pandemi koşulları sebebi ile Kurum kullanıcısının başvuran yerine geçerek iptal işlemi yapması mümkün olmayacaktır.
TYP'lere; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) aynı hanede oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, daha önceki projelerde çalışan hanehalkı da dahil olmak üzere ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir.Aynı haneden başvuru yapan kişilerin başvuru tarihine en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışması sonucu elde ettikleri gelirler toplamının asgari ücretin 1,5 katını aşması durumunda bu hanede oturanlardan hiçbiri TYP'ye katılamaz. (Hanehalkının belgelenebilen Aylık net geliri 6.380,10 TL'yi aşıyorsa brüt geliri 7.506,00 TL'yi aşıyorsa)
Kura sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp, yüklenici ve İŞKUR tarafında gerekli inceleme ve kontrol işlemleri (Adres, SGK sigortalılık, emeklilik ve vergi mükellefiyeti sorguları, Gelir Tespiti, Katılımcı Geçmiş sorguları ve Kursiyer Geçmişleri sorguları) sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan program başlatılmayacaktır.
Nihai Listelerin açıklanması için öngörülen tarih, 15 Şubat 2022'dir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları...
- Bekçi alımı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2022 bekçi alımı olacak mı, var mı? Başvuru şartları...
- Çok Güzel Hareketler 2 bitti mi, neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 başka kanala mı geçti?
- EKPSS kura tarihi ertelendi mi? 2022 EKPSS engelli memur atamaları ne zaman yapılacak? Yerleştirme sonuçları...
- EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Derya Büyükuncu yakalandı mı? Derya Büyükuncu kimdir, kaç yaşında, nereli?
- TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru ekranı!
- MEB açıkladı! Okullar online olacak mı? 2022 okullarda yüz yüze eğitim ertelenecek mi, uzaktan eğitime geçilecek mi?
- Diyanet tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 Diyanet hafızlık atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi açıklama!
- Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? ZTK son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş nereli, ailesi kim? Oytun Erbaş babası dedesi kimdir?
- KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? 2022 Şubat TC Kimlik numarasının sonuna göre ödeme takvimi açıklandı