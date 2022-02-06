06 Şubat 2022, Pazar
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 6 Şubat Pazar gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Günün Kovid-19 tablosunun açıklanmasıyla birlikte paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi İHMALKÂRLIĞA SEVK ETMEMELİ. Sağlık şartları Covid-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım.'' ifadelerini kullandı.

5 ŞUBAT KOVİD-19 TABLOSU

04 ŞUBAT

03 ŞUBAT

02 ŞUBAT

01 ŞUBAT

31 OCAK

30 OCAK

29 OCAK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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