Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" İstişare toplantısının sonuç bildirgesini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında Antalya Belek'te düzenlenen ve üç gün süren "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" temalı İstişare Toplantısı sona erdi.

Bakanlığa bağlı tüm genel müdürlükler, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ve başkanlıklardan oluşan 27 birimin yaptığı sunumlar ve açıkladığı 2022-2023 hedefleri sonrası ortaya çıkan Sonuç Bildirgesini kamuoyuna açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstişare Toplantısı'nda kısa, orta ve uzun vadeli yeni hedefler belirlediklerini, tüm sektörleri yakından ilgilendiren stratejik kararlar aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin kalkınma hedeflerinin vahşi ekonomi anlayışıyla değil, insan ve doğa yararının gözetildiği "Yeşil Kalkınma" prensipleriyle sürdüreceklerinin altını çizen Bakan Murat Kurum, sonuç bildirgesinin iklim değişikliği, sıfır atık, enerji, finans, döngüsel ekonomi, düşük emisyon bölgeleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm, genç istihdam, eğitim seferberliği, yeşil teknoloji ve yeşil binalar gibi çok sayıda konudan oluştuğunu ifade etti.

Sonuç Bildirgesi'nin titiz bir çalışma ve ortak aklın ürünü olduğunu belirten Bakan Kurum, kararların "Yeşil Kalkınma devriminin lider ülkesi Türkiye" hedefine katkı sağlamasını temenni ederek 10 maddelik "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye Sonuç Bildirgesi"ni paylaştı.

İKLİM KANUNU'NUN HAZIRLIKLARI 6 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

İklim Kanunu'na ilişkin hazırlıkların 6 ay içinde tamamlanacağını kaydeden Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin daha temiz bir dünya için teminat olarak gösterdiği eylemleri içeren 2030 Ulusal Katkı Beyanı'nın 2022 yılı bitmeden güncelleyeceklerini ifade etti.

BELEDİYELERE 37 MİLYAR LİRA KAYNAK AKTARILACAK, ARAÇ HİBE EDİLECEK

İller Bankası'nın, belediyelerin iklim dostu projelerine 37 milyar lira kaynak aktaracağını ve Emlak Katılım Bankası'yla güçlü maddi destekle çevre dostu konut ve araçların yaygınlaşmasının sağlanacağını açıklayan Bakan Kurum, "Belediyelerimize, çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı üretmeyen, vatandaşımızın sağlığına zarar vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu araçları hibe edeceğiz, yine bu noktada finansman desteği vereceğiz." dedi.