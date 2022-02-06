Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitime aynı kararlılık ve aynı önlemlerle devam edeceğiz. Tüm ülkeler, okulları açık tutmak için çok ciddi çaba sarf ediyor. Türkiye olarak biz de bunu başardık ve devam edeceğiz.

Okulları kapatmak çözüm değil. İkinci döneme, aynı tedbirlerle ve aynı kararlılıkla tüm kademelerde yarın itibarı ile yüz yüze devam edeceğiz.

Detaylar gelecek...