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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak?

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Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika haberleri... Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim devam edecek mi? sorularına yanıt verdi. Bakan Özer yaptığı açıklamada, "Tüm ülkeler, okulları açık tutmak için çok ciddi çaba sarf ediyor. Türkiye olarak biz de bunu başardık ve devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim devam edecek mi? sorularına cevap verdi.

Yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yapan Bakan Özer, katıldığı canlı yayında şunları ifade etti:

Okulları kapatmak çözüm değil. İkinci döneme, aynı tedbirlerle ve aynı kararlılıkla tüm kademelerde yarın (7 Şubat) itibarı ile yüz yüze devam edeceğiz."

Önlemleri üst düzeyde uygulayarak süreci yürüteceğiz. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 90.

Bursa'da iki tane Anadolu meslek lisesinde hızlı antijen kiti testleri yapılıyor. Onaylanınca okullarda dağıtacağız. Umuyorum Sağlık Bakanlığı'nın ilgili destekleriyle okullarımızda hızlı antijen testleri kitleri kullanmaya başlayacağız.

Ümit ediyoruz ki hızlı antijen kitinin ihracat kapasitesi de olacak. Yeni gelişmeleri müthiş bir birikimle yönetmeye pozitif katkısı olacak.

Yüz yüze eğitime aynı kararlılık ve aynı önlemlerle devam edeceğiz. Tüm ülkeler, okulları açık tutmak için çok ciddi çaba sarf ediyor. Türkiye olarak biz de bunu başardık ve devam edeceğiz.

Okulları kapatmak çözüm değil. İkinci döneme, aynı tedbirlerle ve aynı kararlılıkla tüm kademelerde yarın itibarı ile yüz yüze devam edeceğiz.

Detaylar gelecek...

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