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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Yurt dışına kaçmaya çalışan 18 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Yurt dışına kaçmaya çalışan 18 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, üçünün PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

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