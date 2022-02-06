Derya Büyükuncu Twitter’da neden gündemde? Derya Büyükuncu kimdir, nerede yaşıyor? Survivor’da yarıştı mı?

Derya Büyükuncu kimdir, Twitter'da neden gündemde? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, dünyanın her yerinden geçmiş olsun mesajları paylaşılırken, eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'dan skandal paylaşım geldi. Peki, Derya Büyükuncu Twitter'da neden gündemde? Derya Büyükuncu kimdir, nerede yaşıyor? Derya Büyükuncu Survivor'da yarıştı mı? İşte cevaplar...

DERYA BÜYÜKUNCU TWİTTER'DA NEDEN GÜNDEMDE?

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasına ilişkin pes dedirten bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın "dua bekliyoruz" sözlerine atıf yapan Büyükuncu, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtıcam!!" ifadelerini kullandı.