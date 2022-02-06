Derya Büyükuncu Twitter'da neden gündemde? Derya Büyükuncu kimdir, nerede yaşıyor? Survivor'da yarıştı mı?
Derya Büyükuncu kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'dan Başkan Erdoğan'la ilgili skandal paylaşım yapıldı. Bu gelişmelerin ardından Derya Büyükuncu hakkında bazı sorular araştırılmaya başlandı. Peki, Derya Büyükuncu Twitter'da neden gündemde? Derya Büyükuncu kimdir, nerede yaşıyor? Derya Büyükuncu Survivor'da yarıştı mı? İşte haberin detayları...
Derya Büyükuncu kimdir, Twitter'da neden gündemde? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, dünyanın her yerinden geçmiş olsun mesajları paylaşılırken, eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'dan skandal paylaşım geldi. Peki, Derya Büyükuncu Twitter'da neden gündemde? Derya Büyükuncu kimdir, nerede yaşıyor? Derya Büyükuncu Survivor'da yarıştı mı? İşte cevaplar...
DERYA BÜYÜKUNCU TWİTTER'DA NEDEN GÜNDEMDE?
Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasına ilişkin pes dedirten bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın "dua bekliyoruz" sözlerine atıf yapan Büyükuncu, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtıcam!!" ifadelerini kullandı.
DERYA BÜYÜKUNCU NEREDE YAŞIYOR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Polis, "Derya Büyükuncu" isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu tespit etti.
ABD'YE YERLEŞTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Derya Büyükuncu Survivor yarışmasında birinci olursa, kazanacağı büyük ödül olan 500 bin liranın yarısını işitme engelli çocuklara bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak Büyükuncu ödülü aldıktan sonra ortadan kayboldu. İşitme engelli çocuklar, tüm uğraşlarına rağmen Büyükuncu'ya ulaşamadıklarını açıklamıştı. O dönem Büyükuncu'nun ABD'ye yerleştiği iddia edilmişti. O dönem Günaydın muhabiri Büyükuncu'yu bir AVM'de ailesiyle görüntülemiş, muhabiri gören Büyükuncu büyük panik yaşamıştı. Yapacağı bağışla ilgili sorulara yanıt vermeyip kaçmaya çalışmış ve hızla AVM'yi terk etmişti.
TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANI YALÇIN'DAN DERYA BÜYÜKUNCU'YA SERT TEPKİ:
Öte yandan, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la ilgili eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.
Erkan Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, Derya Büyükuncu'yu kınayarak, bu paylaşımın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim." düsturuyla bağdaşmadığını vurguladı.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamalarının ardından, Derya Büyükuncu'nun kendi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış bulunduğu paylaşım, spor ahlakına ve sportmenliğe aykırıdır." ifadelerini kullanan Yalçın, "Derya Büyükuncu'nun söz konusu söylemleri ile halkı kin ve nefrete sürükleme amacı taşıyan bu vahim paylaşımları ne spor ahlakına, ne insanlığa, ne de hangi siyasi görüşten olursa olsun bu kadim coğrafyanın örf ve geleneğine yakışmamaktadır. Bu vahim söylemleri nedeniyle şahsım ve başkanı olduğum Türkiye Yüzme Federasyonu adına kendisini şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eski milli yüzücüye sporculuğu döneminde büyük destek verdiğini hatırlatan Yalçın, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden bu yana sağladığı büyük katkılarla, devletimizin verdiği maddi destek ve olanaklarla kariyer yapmış bir eski yüzücünün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı rahatsızlıkla ilgili yaptığı sporcu ahlakına yakışmayan bu paylaşımlarından ötürü Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından hakkında gerekli bütün hukuki işlemler başlatılmıştır." şeklinde görüş belirtti.
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