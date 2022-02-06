Son dakika: MHP’nin Kızılcahamam Kampı | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

CHP MİLLİ AHLAKA EL KALDIRMIŞTIR

Milletleri ayakta tutan en önemli unsur ahlaktır. O bozuldu mu yıkım kaçınılmaz hale gelir. CHP Milli ahlaka el kaldırmıştır.

Bu gerçekleri milletimiz tüm çıplaklığıyla anlatacağız ve inanıyorum ki başaracağız.

CUMHUR İTTİFAKI DİRİLİŞ VE YÜKSELİŞ İTTİFAKIDIR

Cumhur İttifakı bir vatan ittifakı, siyasi hesapların üzerinde diriliş ve yükseliş ittifakıdır. Cumhur'un ruh kökünden doğan bir erdem mukavelesidir. Çanakkale'yi geçilmez yapanların mirası bizimledir. Haklının ve hakikat özleminin ittifakıdır. Adımız bilinmekte, adayımız berrak ve aklımız milli ve yerlilikte billurlaşmıştır.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU BİRBİRİNİ RAKİP GÖRÜP, DIŞARIDAN MEDET UMMAKTADIR

İstanbul Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı birbirini rakip gördüğü için tesirsiz hale getirmenin peşindedir. Dışarıdan medet ummaktadırlar. CHP tuzak ve tertiplerin kutupbaşıdır. Balık restoranı konusunda da birbirlerini yalanlamışlar ve Kılıçdaroğlu yemekten haberi olduğunu söylerken İmamoğlu Genel Başkanının hilafına konuşmuştur.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİDİR

Türkiye'nin geleceği 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir ve erken seçim yoktur. Cumhur İttifakı Türkiye'nin medeniyet ve muassır yüzüdür. Yaşanmış Türk İslam asırlarının çağımızdaki şah damarı ve söken şafağıdır.

ABD ELÇİSİNİN İBB ZİYARETİ!

Birleşik Devletler Büyükelçisi ayağının tozuyla 'Askıda fatura projesi' kılıfı altında diplomatik nezaket ve teamülleri çiğneyerek soluğu İstanbul Belediyesinde alması planlanmış bir tahriktir. Bu Büyükelçi Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmaya kalkmıştır. Bu ne telaştır. Bu neyin işaret fişeğidir? Anlaşılan heybesi baya dolu gelmiş.

BU ÜLKEDE İKTİDARIN YOLU YABANCI BAŞKENTLERDEN GEÇMEZ

Bunlarla görülecek hesaplarımız vardır. Muhatapları da pişman olacaktır. taşıdığı misyona gölge düşürmekten dikkatle uzak durmalıdır. Dış baskı ile siyasi sonuç almaya heves edenler vakitsiz öten horozlardan farklı değildir. Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez!

BİZİM AVRUPA'DAN ÖĞRENECEK BİR ŞEYİMİZ YOKTUR

Soros'çu Osman Kavala için Avrpa Konseyi bize hize biçmeye kalkmasın. Türk yargısı bağımsızdır. Bizim ne Avrupa Konseyi ya da AİHM'den duyacak veya öğreneceğimiz bir şey yoktur. Onlar kendi söküklerini diksinler.