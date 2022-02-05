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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

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Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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