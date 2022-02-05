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Antalya'da bir bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2022
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Antalya’da bir bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Son dakika haberine göre: Antalya'da bir bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edilirken, Muğla ve Mardin'de bazı yerlerin acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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