Isparta’da yoğun kar yağışı sonrası elektrik kesintisi! AEDAŞ’tan resmi açıklama

ARAÇ VE PERSONEL TAKVİYESİ YAPILDI



Ekiplerin ilk andan itibaren arızalara müdahalesi aralıksız bir şekilde devam ettiği kaydedilen açıklamada kamu ve özel sektör elbirliği ile bölgede özverili bir çalışma sergilendiği, ayrıca yakın bölgelerdeki diğer enerji dağıtım firmalarından da bölgeye destek amaçlı personel ve araç takviyesi yapıldığı bildirildi.