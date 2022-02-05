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Isparta'da yoğun kar yağışı sonrası elektrik kesintisi! AEDAŞ'tan resmi açıklama

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Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Isparta’da yoğun kar yağışı sonrası elektrik kesintisi! AEDAŞ’tan resmi açıklama

Isparta’da 3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar yağışının ardından meydana gelen elektrik kesintisine ilişkin Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından açıklama yapıldı. Hiç durmadan yağan karın sebep olduğu yükün ve aşırı buzlanmanın etkisi ile enerji nakil hattının ağır hasar aldığı belirtilirken bölgedeki personel sayısının 3 kat artırıldığı ifade edildi. Açıklamada kritik noktalara da enerji sağlandığı ifade edildi.

Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtımını üstlenen AEDAŞ, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarı çerçevesinde kar yağışı başlamadan önce harekete geçmiş ve "kriz masası" oluşturarak yoğun bir şekilde çalışmalarına başlandığını, bölgedeki personel sayısının 3 kat artırılırken arızalara müdahale için 55 araç ve 20 jeneratörün kritik noktalarda konumlandırıldığı bilgisini paylaştı.

MÜDAHALELERDE BAZI GECİKMELER OLDU

AEDAŞ, alınan tedbirlere rağmen kar yağışının tahminlerin çok üzerinde olmasının, özellikle kırsal bölgelerdeki arızalara ulaşmada sıkıntıya yol açtığını, müdahalelerde bazı gecikmelerin söz konusu olduğunu bildirdi.

ARAÇ VE PERSONEL TAKVİYESİ YAPILDI

Ekiplerin ilk andan itibaren arızalara müdahalesi aralıksız bir şekilde devam ettiği kaydedilen açıklamada kamu ve özel sektör elbirliği ile bölgede özverili bir çalışma sergilendiği, ayrıca yakın bölgelerdeki diğer enerji dağıtım firmalarından da bölgeye destek amaçlı personel ve araç takviyesi yapıldığı bildirildi.

KRİTİK NOKTALARA ENERJİ SAĞLANIYOR

Yoğun çalışmalar sonrasında aynı gece şehir merkezinde orta gerilim seviyesindeki arızaların tamamı giderilirken, alçak gerilim bölgelerindeki çalışmaların devam etitği bildirilen açıklamada vatandaşların mağduriyetini en aza indirilebilmesi için 3.056 kVA kapasiteye sahip jeneratörler ile bölgedeki kritik noktalara da enerji sağlandığı ifade edildi.

SIKINTILAR EN AZA İNDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Bu çalışmalar esnasında şu ana kadar yaklaşık olarak 660 km orta gerilim, 4500 km alçak gerilim hattının ekipleri tarafından kontrol edilip, iletkenleri etkisi altına alan buz yükünden temizlenerek enerjilendirme yapıldığı bildirilen açıklamada zorlu süreçte Ispartalı vatandaşların yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek için her türlü gayretin gösterildiği duyuruldu.

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