Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Kanser Günü mesajı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Türkiye olarak kansere karşı her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle, zor ve uzun bir tedavi gerektiren bu hastalıkla mücadele eden tüm kardeşlerime Allah'tan acil şifalar diliyorum. Kanserin erken teşhis ve tedavisi hayat kurtarır. Türkiye olarak kansere karşı her zaman vatandaşlarımızın yanındayız.
2004 yılında 11 Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ile başladığımız bu mücadeleye bugün her ilde en az bir adet olmak üzere 331 merkez ile devam ediyoruz. 42 mobil kanser tarama aracı ile de kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımıza ulaşıyoruz.
4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle, zor ve uzun bir tedavi gerektiren bu hastalıkla mücadele eden tüm kardeşlerime Allah'tan acil şifalar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 4, 2022
Kanserin erken teşhis ve tedavisi hayat kurtarır. Türkiye olarak kansere karşı her zaman vatandaşlarımızın yanındayız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mazot ve gübre desteği yattı mı? 4 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Ödeme sayfası...
- MEB SON DUYURULAR: 15 tatil uzatılıyor mu? Okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?
- Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an alt sınır 6 bin 826 TL'ye yükselecek! Emekli maaşı, ek ödeme ve ikramiyeler...
- Tarım ve destek ödemeleri yattı mı? 4 Şubat tarım ve destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası ödemeleri...
- 12 bin 933 personel alımı yapılacak! Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman alınacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 4 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 15 bin TL'yi kazanan isim...
- Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Nefes kesen fragman...
- Engin Akpınar kimdir, kaç yaşında? Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar kim?
- Fatih Arda İpcioğlu kimdir, kaç yaşında? Pekin'de yarışan Fatih Arda İpcioğlu kim?
- Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Gomis Alanyaspor maçında oynayacak mı? Resmi açıklama!
- Ross Barkley kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Ross Barkley kariyeri nasıl?
- EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaş sorunu çözülüyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar formülleri nelerdir?