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İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yeniden mi yağacak? Meteoroloji son dakika uyardı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2022
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İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul’a kar yeniden mi yağacak? Meteoroloji son dakika uyardı...

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının ülkemize giriş yapmasının ardından kar yağışının yeniden ne zaman etkili olacağı merak ediliyor. Trakya bölgesinde geçtiğimiz gece kar yağışı görülürken, bugün de yurdun orta ve doğu kesiminde kar yağışları etkisini gösteriyor. İşte, İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yeniden mi yağacak? Meteoroloji son dakika uyardı...

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yeniden mi yağacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Trakya bölgesinde geçtiğimiz gece kar yağışı görülürken, bugün de yurdun orta ve doğu kesiminde kar yağışları etkisini gösteriyor. İşte, İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yeniden mi yağacak? Meteoroloji son dakika uyardı...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Kıyılarda yağmur ve sağanak, Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısında karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

SİLİVRİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar İstanbul'un kapısına dayandı. Kentin batı ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. CNN Türk muhabiri Samet Güner Silivri'nin Akören bölgesinden son durumu aktardı. Bölgede oldukça kuvvetli rüzgarın olduğunu söyleyen Güner, "32 km. kadar varan bir rüzgar var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'u sarı kodla uyarmıştı, yağış gelecek demişti. Metrekareye 21 ila 50 kg.'lık yağış bekleniyordu. Dün Meteoroloji'nin uyarılarında Avrupa yakasında özellikle batı kesimlerde İstanbul'un karla karışık yağmur olabileceği bilgisini aktarılmıştı. Silivri'de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yerde ise beyaz örtüyü görebiliyoruz. Önümüzdeki saatlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Dışarı çıkacaklar önlemlerini alarak dışarı çıksınlar. Dikkatli olmalarını gerektiğini söyleyelim. ' dedi.

Edirne'nin Bulgaristan'a sınır olan köylerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak devam ediyor.

SİLİVRİ'DE KAR YAĞIŞI

İstanbul'un yüksek kesimlerinden Silivri'de kar yağışı etkili oldu. Ağırlıklı olarak Çaydere Mahallesinde gözlemlenen kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı ve etkisini arttırdı.

AYDOS ORMANI'NA KAR YAĞMAYA BAŞLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu gece saatlerinden itibaren şehirde kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklendiği bildirdi. Vali Yerlikaya, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunmasının ardından İstanbul'da Aydos tepesinde yeniden kar yağışı başladı.

Aralıklarla devam eden kar yağışı, Aydos çevresinde etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde ormanlık alanlar, evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

Bolu'nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı, Aladağlar, At Yaylası, Sarıalan Yaylası gibi yüksek noktalarda etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Bolu-Seben-Kıbrıscık ilçeleri yolundaki çok sayıda çam ağacı, üzerinde biriken karların ağırlığıyla devrildi. Karayolları ekipleri, yollara devrilen ağaçları kaldırdı. Bölgede çok sayıda ağacın da kar nedeniyle eğildiği gözlendi.

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