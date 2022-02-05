İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yeniden mi yağacak? Meteoroloji son dakika uyardı...
İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının ülkemize giriş yapmasının ardından kar yağışının yeniden ne zaman etkili olacağı merak ediliyor. Trakya bölgesinde geçtiğimiz gece kar yağışı görülürken, bugün de yurdun orta ve doğu kesiminde kar yağışları etkisini gösteriyor. İşte, İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yeniden mi yağacak? Meteoroloji son dakika uyardı...
İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yeniden mi yağacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Trakya bölgesinde geçtiğimiz gece kar yağışı görülürken, bugün de yurdun orta ve doğu kesiminde kar yağışları etkisini gösteriyor. İşte, İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yeniden mi yağacak? Meteoroloji son dakika uyardı...
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Kıyılarda yağmur ve sağanak, Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısında karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenmektedir.
SİLİVRİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kar İstanbul'un kapısına dayandı. Kentin batı ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. CNN Türk muhabiri Samet Güner Silivri'nin Akören bölgesinden son durumu aktardı. Bölgede oldukça kuvvetli rüzgarın olduğunu söyleyen Güner, "32 km. kadar varan bir rüzgar var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'u sarı kodla uyarmıştı, yağış gelecek demişti. Metrekareye 21 ila 50 kg.'lık yağış bekleniyordu. Dün Meteoroloji'nin uyarılarında Avrupa yakasında özellikle batı kesimlerde İstanbul'un karla karışık yağmur olabileceği bilgisini aktarılmıştı. Silivri'de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yerde ise beyaz örtüyü görebiliyoruz. Önümüzdeki saatlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Dışarı çıkacaklar önlemlerini alarak dışarı çıksınlar. Dikkatli olmalarını gerektiğini söyleyelim. ' dedi.
Edirne'nin Bulgaristan'a sınır olan köylerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak devam ediyor.
SİLİVRİ'DE KAR YAĞIŞI
İstanbul'un yüksek kesimlerinden Silivri'de kar yağışı etkili oldu. Ağırlıklı olarak Çaydere Mahallesinde gözlemlenen kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı ve etkisini arttırdı.
AYDOS ORMANI'NA KAR YAĞMAYA BAŞLADI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu gece saatlerinden itibaren şehirde kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklendiği bildirdi. Vali Yerlikaya, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunmasının ardından İstanbul'da Aydos tepesinde yeniden kar yağışı başladı.
Aralıklarla devam eden kar yağışı, Aydos çevresinde etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde ormanlık alanlar, evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI
Bolu'nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı, Aladağlar, At Yaylası, Sarıalan Yaylası gibi yüksek noktalarda etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Bolu-Seben-Kıbrıscık ilçeleri yolundaki çok sayıda çam ağacı, üzerinde biriken karların ağırlığıyla devrildi. Karayolları ekipleri, yollara devrilen ağaçları kaldırdı. Bölgede çok sayıda ağacın da kar nedeniyle eğildiği gözlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yeniden mi yağacak? Meteoroloji son dakika uyardı...
- Ocak ayı öğretmenlerin ek ders ücreti yattı mı? Ek ders ücreti 2022 ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...
- LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, tarihi belli mi?
- PTT 15 bin personel alımı başvuruları başladı mı? PTT gişe, büro memuru ve dağıtıcı alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte?
- 28. dönem POMEM sınavı ne zaman, hangi tarihte? POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı?
- Nakil işlemleri ne zaman açılacak? Ortaöğretim ve lise nakil işlemleri başladı mı? MEB son dakika...
- Mazot ve gübre desteği yattı mı? 4 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Ödeme sayfası...
- MEB SON DUYURULAR: 15 tatil uzatılıyor mu? Okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?
- Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an alt sınır 6 bin 826 TL'ye yükselecek! Emekli maaşı, ek ödeme ve ikramiyeler...
- Tarım ve destek ödemeleri yattı mı? 4 Şubat tarım ve destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası ödemeleri...
- 12 bin 933 personel alımı yapılacak! Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman alınacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 4 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 15 bin TL'yi kazanan isim...