İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul’a kar yeniden mi yağacak? Meteoroloji son dakika uyardı...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Kıyılarda yağmur ve sağanak, Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısında karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenmektedir.