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05 Şubat Cumartesi koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat rakamlarını duyurdu

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Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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05 Şubat Cumartesi koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat rakamlarını duyurdu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 05 Şubat Cumartesi gününe ait vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? Türkiye'nin günlük vaka sayısı kaç? İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERLERİ: 05 Şubat 2022'ye ait Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Sağlık Bakanlığı, "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden duyurdu.

GÜNÜN VAKA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 80 bin 402 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,58, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,62 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 833 bin 393 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN OMICRON UYARISI

Bakan Koca paylaşımında "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19'u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

04 ŞUBAT

03 ŞUBAT

02 ŞUBAT

01 ŞUBAT

31 OCAK

30 OCAK

29 OCAK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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