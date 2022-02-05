05 Şubat Cumartesi koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat rakamlarını duyurdu

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,58, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,62 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 833 bin 393 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.