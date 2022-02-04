Son dakika: Zonguldak'ta Başkan Erdoğan heyecanı! Hazırlıklar başladı
Son dakika haberi... Zonguldak'ı Başkan Recep Tayyip Erdoğan heyecanı sardı. 5 Şubat Cumartesi günü Kilimli sahil yolu, Karaelmas Köprülü Kavşak ve Teoman Duralı Tünellerinin açılışı için Zonguldak'a gidecek olan Başkan Erdoğan için hummalı bir çalışma başladı.
Başkan Recep Tayip Erdoğan, 5 Şubat Cumartesi günü Kilimli sahil yolu, Karaelmas Köprülü Kavşak ve Teoman Duralı Tünellerinin açılışı için Zonguldak'a gelecek.
Başkan Erdoğan, 13:00'da Madenci Anıtı'nda miting yapacak.
Başkan Erdoğan'ın gelişi öncesinde hummalı bir çalışma başladı. Başkan Erdoğan'ın Madenci Anıtı'nda miting yapması nedeniyle Zonguldak'ın en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı, araç giriş çıkışına izin verilmiyor.
Diğer yandan cadde ve sokaklar Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın posterleri ve AK Parti bayrakları ile süslendi.
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