04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Zonguldak'ta Başkan Erdoğan heyecanı! Hazırlıklar başladı

Son dakika: Zonguldak'ta Başkan Erdoğan heyecanı! Hazırlıklar başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Zonguldak’ta Başkan Erdoğan heyecanı! Hazırlıklar başladı

Son dakika haberi... Zonguldak'ı Başkan Recep Tayyip Erdoğan heyecanı sardı. 5 Şubat Cumartesi günü Kilimli sahil yolu, Karaelmas Köprülü Kavşak ve Teoman Duralı Tünellerinin açılışı için Zonguldak'a gidecek olan Başkan Erdoğan için hummalı bir çalışma başladı.

Başkan Recep Tayip Erdoğan, 5 Şubat Cumartesi günü Kilimli sahil yolu, Karaelmas Köprülü Kavşak ve Teoman Duralı Tünellerinin açılışı için Zonguldak'a gelecek.

Başkan Erdoğan, 13:00'da Madenci Anıtı'nda miting yapacak.

Başkan Erdoğan'ın gelişi öncesinde hummalı bir çalışma başladı. Başkan Erdoğan'ın Madenci Anıtı'nda miting yapması nedeniyle Zonguldak'ın en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı, araç giriş çıkışına izin verilmiyor.

Diğer yandan cadde ve sokaklar Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın posterleri ve AK Parti bayrakları ile süslendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA