Emine Erdoğan’dan Ukrayna’ya teşekkür: Misafirperverliği için Zelenska’ya teşekkür ederim

TİKA'NIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

"Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve TİKA'nın destekleriyle Kırım Tatar toplumundan uzakta yetişen çocuk ve gençlere dil, tarih, kültür ve sanat alanlarında eğitim hizmeti sunan Kırım Ailesi Okulu öğrenci ve eğitmenleriyle de bir araya gelme fırsatı bulduk."