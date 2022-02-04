Emine Erdoğan'dan Ukrayna'ya teşekkür: Misafirperverliği için Zelenska'ya teşekkür ederim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna’ya giden Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sıcak mesajlar verdi. Açıklamasında TİKA'nın bölgedeki önemini de vurgulayan Erdoğan "Aziz Sofya Katedrali için TİKA tarafından hazırlatılan Türkçe Sesli Rehber’in açılış programına katıldık. Misafirperverliği için Zelenska'ya teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.
Ukrayna'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, misafirperverliği için Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy'e şükranlarını sundu.
ZELANSKA'YA TEŞEKKÜR
Erdoğan, Twitter hesabından, şunları kaydetti:
"Resmî ziyarette bulunduğumuz Ukrayna'da değerli dostum Olena Zelenska ile birlikte UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Aziz Sofya Katedrali için TİKA tarafından hazırlatılan Türkçe Sesli Rehber'in açılış programına katıldık. Misafirperverliği için Zelenska'ya teşekkür ediyorum."
TİKA'NIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
"Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve TİKA'nın destekleriyle Kırım Tatar toplumundan uzakta yetişen çocuk ve gençlere dil, tarih, kültür ve sanat alanlarında eğitim hizmeti sunan Kırım Ailesi Okulu öğrenci ve eğitmenleriyle de bir araya gelme fırsatı bulduk."
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