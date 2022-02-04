Meteoroloji'den flaş kar ve don uyarısı! İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul'da beklenen kar yağışı için Meteoroloji'den açıklama geldi. Cuma akşamı İstanbul'da başlaması beklenen yağmur hafta sonu bölgeyi terk edecek. Ankara'da devam eden kar yağışı ise şehri beyaza bürüdü. Yurt genelinde soğuk havalar etkinliğini sürdürürken bölge bölge yağmur yağmaya devam ediyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmini.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması kar yağışı bekleyen milyonlarca vatandaşa cevap oldu. Özellikle İstanbul'a beklenen kar yağışının önümüzdeki hafta geleceği belirtildi. Peki bu hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu açıklaması. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara'nın batısı dışında kalan ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:
Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50kg/m2), Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar olarak başlaması zamanla havanın soğumasıyla 200 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Cuma günü Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 cm), Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ANKARA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI
Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kentin yüksek kesimlerinde ise yer yer sis etkili oldu.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Başkent'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Çankaya ilçesinde yer yer sis etkili olurken yağış ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir soruna yol açmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
BOLU'DA SİS VE KAR VAR
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Kar yağışı ve sis, Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler, D-100 kara yolunda ise Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini sürdürüyor.
D-100 kara yolunda güzergahı kullanan sürücüler sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafikte dikkatli ilerliyor.
Trafik ekipleri, sürücülerden hava ve yol şartlarına uymalarını, kış lastiği olmadan yola çıkılmamasını, araçlarda mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurulmasını istedi.
DOĞU İÇİN KAR UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Bitlis ve Muş çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı, Van çevresinde gün boyu aralıklı kar yağışlı, Van'ın güney kesimleri ve Hakkari çevresinde ise aralıklı yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğulu ve güneyli, öğle saatleri itibariyle batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van 5, Muş 3, Bitlis 2 ve Hakkari'de 0 derece olması beklenmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre; Hakkari ve Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 cm), Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi ve görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağmurlu, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 2°C, 5°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
EDİRNE -2°C, 6°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 2°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ 3°C, 7°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
EGE
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ 3°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
İZMİR 5°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Cuma) parçalı bulutlu
MUĞLA 2°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklenmektedir.
ADANA 8°C, 12°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 8°C, 17°C
Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 9°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 0°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 1°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde kar yağışlı
ESKİŞEHİR -1°C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KONYA -1°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde kar yağışlı
SİVAS -1°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU 0°C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KASTAMONU -1°C, 1°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP 7°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 4°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu olması bekleniyor. Yağışların kuzey ilçelerinde çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.
SAMSUN 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
TOKAT 2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
TRABZON 10°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu olması bekleniyor. Yağışların batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli, Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -4°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA -2°C, 5°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MUŞ -4°C, 3°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
VAN -2°C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MARDİN 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİİRT 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
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