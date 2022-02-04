Meteoroloji’den flaş kar ve don uyarısı! İstanbul ve Ankara’ya kar yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağmurlu, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 2°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

EDİRNE -2°C, 6°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 2°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ 3°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu