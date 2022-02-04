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Son dakika: İBB'den kanunsuz kampanyasına İstanbul Valiliği'nden soruşturma! İzin almadan vatandaştan para topluyorlar

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Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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Son dakika: İBB’den kanunsuz kampanyasına İstanbul Valiliği’nden soruşturma! İzin almadan vatandaştan para topluyorlar

Son dakika haberine göre CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kanun tanımaz tavırlarına devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun valilikten izin alınmadan yardım kampanyası başlatıldığı ortaya çıktı. Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği, İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. tarafından dijital yöntemle yardım toplanmasıyla ilgili 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu İstanbul Vakfı tarafından "İstanbul'da dayanışmayı birlikte büyütüyoruz" sloganıyla başlatılan kampanyanın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na aykırı olduğu öğrenildi.

İstanbul Vakfı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul'da dayanışmayı birlikte büyütüyoruz! İSBAK A.Ş. vakfımız için destek kioskları geliştirdi; artık bu kiosklar aracılığıyla kredi veya banka kartınızla bağışta bulunabilirsiniz. Sizinle, yapacağınız her bir destekle daha güçlüyüz" denildi.

İstanbul Vakfı'nın söz konusu paylaşımında kiosk noktalarına yönlendirme yapılıyor.

İstanbul Vakfı'nın internet sayfasında yapılan paylaşımda ise kiosk cihazlarından temassız banka kartı veya kredi kartı ile 20 TL bağışta bulunarak eğitime destek, aile destek ve anne-bebek desteğinin sağlanmasının hedeflendiği, yapılacak desteğin doğrudan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşacağının iddia ediliyor. Sitede; kiosk lokasyonlarının İstanbul'da iki adreste bulunduğu ifade ediliyor.

KAMPANYA 2860 SAYILI YARDIM TOPLAMA KANUNU'NA AYKIRI
Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu İstanbul Vakfı tarafından başlatılan yardım kampanyası için İstanbul Valiliği'nden izin alınmadığı öğrenildi. Söz konusu kampanyanın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na aykırı olduğu ifade edildi.

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun; "İzin alma zorunluğu" başlıklı 6. maddesinde "Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, Cumhurbaşkanınca belirlenip ilan edilir. İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır…" deniliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüzce; İBB sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. aracılığıyla geliştirilen ve İstanbul Vakfı tarafından ilimizdeki iki farklı AVM'ye yerleştirilen kiosklarla, dijital yöntemle yardım toplandığı tespit edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, bahse konu yardım toplama faaliyetinin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu gereğince izne tabi olduğu, ancak herhangi bir izin alınmaksızın gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle; 2860 sayılı Kanunun 6. maddesi 2. fıkrasında yer alan "İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır…" hükmü gereğince başlatılan yasal işlemler devam etmektedir" denildi.

CHP’li Ekrem İmamoğlu hukuk tanımıyor CHP'Lİ EKREM İMAMOĞLU HUKUK TANIMIYOR
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