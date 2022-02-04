Türkiye’nin nüfusu ne kadar? İl il Türkiye’nin 2021 nüfusu ne kadar oldu?

2021'de erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi olarak belirlendi. Nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 12,7

Geçen yıl nüfus artış hızındaki yükesliş dikkat çekti. Pandeminin başladığı 2020 yılında yıllık nüfus artış hızı binde 5,5 iken 2021 yılında binde 12,7'ye yükseldi.