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Türkiye'nin nüfusu ne kadar? İl il Türkiye'nin 2021 nüfusu ne kadar oldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Türkiye’nin nüfusu ne kadar? İl il Türkiye’nin 2021 nüfusu ne kadar oldu?

Türkiye'nin nüfusu ne kadar? İl il Türkiye'nin 2021 nüfusu ne kadar oldu? Türkiye'nin nüfusunun ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Pandeminin yaşandığı 2020 yılında nüfus artış hızı binde 5,5'ken, bu rakam geçen yıl binde 12,7'ye çıktı. Verilere göre, Türkiye'de ortanca yaş 33,1'e yükseldi. İşte, il il Türkiye'nin nüfusu!

İl il Türkiye 2021 nifüusu ne kadar oldu? Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı ve Türkiye'nin nüfusu belli oldu. 2021 yılında Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak belirlendi. Türkiye'nin nüfusunun belli olmasıyla birlikte, il il Türkiye nüfusu merak edilmeye başlandı.

TÜRKİYE NÜFUSU 2021 NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 2020'ye göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

2021'de erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi olarak belirlendi. Nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 12,7

Geçen yıl nüfus artış hızındaki yükesliş dikkat çekti. Pandeminin başladığı 2020 yılında yıllık nüfus artış hızı binde 5,5 iken 2021 yılında binde 12,7'ye yükseldi.

KIRSAL NÜFUS YÜZDE 7'NİN ALTINDA

Türkiye'de 2020 yılında yüzde 93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında yüzde 93,2 oldu. Başka deyişle Türkiye'de kırsal nüfusta yaşayanların oranı yüzde 7'nin altına geriledi.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7'den yüzde 6,8'e düştü.

İSTANBUL'UN NÜFUSU 15 MİLYON 840 BİNE YÜKSELDİ

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye çıktı.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

NÜFUSU EN AZ OLAN İL TUNCELİ

Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.

ORTANCA YAŞ 33,1'E YÜKSELDİ

Türkiye'de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33,1'e yükseldi.

Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,1'den 32,4'e, kadınlarda ise 33,4'ten 33,8'e yükseldiği görüldü.

ORTANCA YAŞI EN YÜKSEK İL SİNOP, EN DÜŞÜK ŞANLIURFA

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 41,2 ile Kastamonu, 41 ile Balıkesir ve Giresun izledi.

Diğer yandan 20,6 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 21,6 ile Şırnak ve 22,7 ile Siirt takip etti.

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