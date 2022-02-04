Emine Erdoğan: "Gelecek insanlığın ortak umududur"

HAYATLARINA DOKUNULDU

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu: "Turkcell olarak sürdürülebilirlik stratejimizi 2050'ye kadar karbon nötr şirket olma olarak belirlemiş bulunuyoruz. Hem kamunun hem çalışmalarını desteklemek hem de mesleğin faydalı bir amaca hizmet etmesi için başlattığımız geleceği yazan kadınlar için Türkiye'nin dört bir tarafından binlerce başvuru oldu. Bu proje kapsamında, 225 kadın çalışanı Turkcell ailesine dahil ettik ve binlerce kadının hayatına dokunarak programlarımızda onlara fayda ve değer sunduk."