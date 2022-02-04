Emine Erdoğan: "Gelecek insanlığın ortak umududur"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İnsanlığın geleceğe adım atabilmesi, iklim değişikliği ile verdiğimiz mücadeleyi kazanmamıza bağlı. Geçmiş; insanlığın ortak mirasıysa, gelecek de insanlığın ortak umududur. Bu umuda hep birlikte sahip çıkmalıyız." dedi.
Emine Erdoğan; Turkcell, TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi kapsamında, İstanbul Küçükyalı Plaza'daki Geleceği Yazan Kadınlar Ödül Töreni'ne katıldı.
Törende, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran da yer aldı.
ORJİNAL FİKİRLERLER HEYACAN VERİYOR
Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin final töreninde konuşan Emine Erdoğan, şunları söyledi:
"Geleceği Yazan Kadınlar Projesi, bugüne kadar birçok kadının hayatını değiştirdi. İklim değişikliği, hayati öneme sahip tüm dünyanın ilgisine muhtaç bir başlıktır. Bu mücadeleye kadınların teknolojiyi kullanarak katılması tam da arzu ettiğimiz şey. Yenilenebilir enerjiden atık yönetimine, karbon ayak izinden sürdürebilir tarıma kadara birçok başlık çalışılmış.
Derece alan, almayan bütün proje sahiplerini canı gönülden tebrik ediyorum. Her projenin birgün mutlaka hayata geçmesine ve insanlığın yaşanabilir bir geleceğe adım atmasına vesile olmasını diliyorum. Zira gezegenimiz dar bir boğazdan geçiyor. İklim değişikliği, her alanını etkiliyor. Ekonomiyi, teknolojiyi, tarım, gıda, su kaynakları, sağlık ve turizm gibi alanlar bu etkiden büyük oranda payını alıyor."
HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM
"İklim değişikliği, gündelik yaşamımızdan kopup bizden uzak bir konu asla değildir. Attığımız her adım, iklim değişikliğinin konusudur ve bireyden topluma, toplumdan herkese düşen büyük sorumluluklar vardır.
21. yüzyılda ekonomi, kalkınma ve enerji gibi alanlar, ağırlıklı olarak çevre politikalarıyla şekillenmek zorundadır. Çünkü insanlığın geleceğe adım atabilmesi, iklim değişikliği ile verdiğimiz mücadeleyi kazanmamıza bağlı. Geçmiş; insanlığın ortak mirasıysa, gelecek de insanlığın ortak umududur. Bu umuda hep birlikte sahip çıkmalıyız."
KADINLAR ETKİN AKTÖR
"Kadınlar, iklim değişikliği ile mücadelede son derece etkin aktörlerdir. Fırsat verildiğinde doğayı kurtaracak olanlar da kadınlardır. Tüm dünyada tarım üretiminin neredeyse yüzde 80'i, kadınların elinde gerçekleşiyor. Kadınların karar verici mekanizmalarda yer alması gerekliliği tartışmasız bir gerçektir."
ASIL İŞLERİ GELECEĞİ YAZMAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Kadınların hangi işi yapıyor olursa olsun, hangi mesleği icra ediyorsa etsin, kadınların aslında asıl yaptıkları iş geleceği yazmaktır. Dünyada okuryazarlık sayısı itibariyle kız çocuklarının son derece geride olduğu durumda, biz günümüz Türkiye'sinde geleceği yazan kadınlar projesini oluşturuyoruz."
HAYATLARINA DOKUNULDU
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu: "Turkcell olarak sürdürülebilirlik stratejimizi 2050'ye kadar karbon nötr şirket olma olarak belirlemiş bulunuyoruz. Hem kamunun hem çalışmalarını desteklemek hem de mesleğin faydalı bir amaca hizmet etmesi için başlattığımız geleceği yazan kadınlar için Türkiye'nin dört bir tarafından binlerce başvuru oldu. Bu proje kapsamında, 225 kadın çalışanı Turkcell ailesine dahil ettik ve binlerce kadının hayatına dokunarak programlarımızda onlara fayda ve değer sunduk."
YENİ BAŞARI HİKAYALERİ YAKALAYACAĞIZ
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran: "Kadın girişimci kurullarımız hem kadın girişimci sayısını artırmak hem de mevcut kadın girişimcilerimizi desteklemek için canla başla çalıştı. 81 ilde bu amaçla seferber oldular.
Kadınları bu projelere teşvik ettiler. Kadın güçlü olursa aile de toplum da ülke de güçlü olur. Hep birlikte çalışarak yeni başarı hikayeleri yakalayacağız."
FİNALİSTLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Ödül töreninde, jüri değerlendirmelerinin ardından finale kalan projeler açıklandı. Finali ilk sırada TeknoTeam projesiyle Hüsne Temur, Nimet Özmeral ve Semanur Erbay tamamladı.
İkinci sırada Mapla projesiyle Merve Atalay, üçüncü sırada ise CH+.ai projesiyle Fatma Aouani Çöpoğlu yer aldı. Finale kalanların ödüllerini Emine Erdoğan verirken, yarışmacılar ise Erdoğan'a çay posasından üretilen organik bir kalem hediye etti. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da Erdoğan'a teknolojik atıklardan üretilen bir çiçek hediye etti.
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