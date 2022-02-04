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AK Parti'den Samsun'daki Atatürk heykeline saldırıya sert tepki: Provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmaktır

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Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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AK Parti’den Samsun’daki Atatürk heykeline saldırıya sert tepki: Provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmaktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Samsun'da Atatürk heykeline yönelik yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunduç Çelik Atatürk'ün hatırasına yapılan saldırıyı kınadıklarının altını çizerken "Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Samsun'da Atatürk Heykeli'ne yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"PROVOKASYONUN TEMEL AMACI..."

Çelik "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye'ye zarar vermektir." ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK MİLLETİMİZİN MÜSTESNA DEĞERİDİR"

Ömer Çelik açıklamasının devamında "Atatürk, İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, Yüce Meclis'imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz." dedi.

SALDIRIYI DÜZENLEYENLER TUTUKLANDI

saldırıyı düzenleyen B.F. ve kuzeni C.F., emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. 6 farklı suçtan çok sayıda kaydı bulunan kuzenler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

İFADELERİNDE ALKOLLÜ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin olay gecesi sabaha kadar birlikte içki içtiklerini, olayı yaparken de alkollü olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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