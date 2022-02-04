AK Parti’den Samsun’daki Atatürk heykeline saldırıya sert tepki: Provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmaktır

"PROVOKASYONUN TEMEL AMACI..."

Çelik "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye'ye zarar vermektir." ifadelerini kullandı.