AK Parti'den Samsun'daki Atatürk heykeline saldırıya sert tepki: Provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmaktır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Samsun'da Atatürk heykeline yönelik yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunduç Çelik Atatürk'ün hatırasına yapılan saldırıyı kınadıklarının altını çizerken "Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Samsun'da Atatürk Heykeli'ne yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
"PROVOKASYONUN TEMEL AMACI..."
Çelik "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye'ye zarar vermektir." ifadelerini kullandı.
"ATATÜRK MİLLETİMİZİN MÜSTESNA DEĞERİDİR"
Ömer Çelik açıklamasının devamında "Atatürk, İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, Yüce Meclis'imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz." dedi.
SALDIRIYI DÜZENLEYENLER TUTUKLANDI
saldırıyı düzenleyen B.F. ve kuzeni C.F., emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. 6 farklı suçtan çok sayıda kaydı bulunan kuzenler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.
İFADELERİNDE ALKOLLÜ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER
Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin olay gecesi sabaha kadar birlikte içki içtiklerini, olayı yaparken de alkollü olduklarını söyledikleri öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 4 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 15 bin TL'yi kazanan isim...
- Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Nefes kesen fragman...
- Engin Akpınar kimdir, kaç yaşında? Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar kim?
- Fatih Arda İpcioğlu kimdir, kaç yaşında? Pekin'de yarışan Fatih Arda İpcioğlu kim?
- Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Gomis Alanyaspor maçında oynayacak mı? Resmi açıklama!
- Ross Barkley kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Ross Barkley kariyeri nasıl?
- EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaş sorunu çözülüyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar formülleri nelerdir?
- MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ başvuru ne zaman bitiyor? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav tarihi!
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 AÖL ders seçimi son gün ne zaman? 2. dönem sınavları...
- Kış Olimpiyatları açılış töreni saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Pekin Kış Olimpiyatları programı nasıl?
- Fatiha Suresi anlamı nedir? Fatiha Suresi nerede okunur? Fatiha Suresi okunuşu nasıl?
- 4 Şubat Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu kim elendi?