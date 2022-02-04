04 Şubat 2022, Cuma
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04 Şubat Cuma koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat rakamlarını duyurdu

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Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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04 Şubat Cuma koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat rakamlarını duyurdu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 04 Şubat Cuma gününe ait vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? Türkiye'nin günlük vaka sayısı kaç? İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERLERİ: 04 Şubat 2022'ye ait Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Sağlık Bakanlığı, "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden duyurdu.

GÜNÜN VAKA TABLOSU

Koronavirüs tablosuna göre; 111 bin 157 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

03 ŞUBAT

02 ŞUBAT

01 ŞUBAT

31 OCAK

30 OCAK

29 OCAK

28 OCAK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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