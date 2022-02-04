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Başkan Erdoğan, Ukrayna'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yurda döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Başkan Erdoğan, Ukrayna’da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yurda döndü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak gittiği Ukrayna'daki resmi temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

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