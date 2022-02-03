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Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme görüşmelerinin ikincisi Viyana'da yapılacak! Tarih belli oldu...

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Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme görüşmelerinin ikincisi Viyana’da yapılacak! Tarih belli oldu...

Türkiye ile Ermenistan özel temsilcileri arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "İki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi. Diğer yandan normalleşme adımları kapsamında iki ülke arasında ilk uçuş seferleri dün gerçekleştirilmişti.

TürkiyeErmenistan normalleşme süreci özel temsilcilerinin ikinci toplantısı 24 Şubat'ta Viyana'da gerçekleştirilecek.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

İLK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

İki ülke arasındaki normalleşme süreci kapsamında başlaması kararlaştırılan ilk İstanbul-Erivan uçuşu 23.35'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapıldı.

Yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından Pegasus Havayollarına ait uçak başkent Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na indi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusunun 2020'de Karabağ topraklarındaki işgale son vermesinin ardından Türkiye, Ermenistan'a ilişkilerin normalleşmesi çağrısında bulunmuştu.

Türkiye'nin çağrısına Ermenistan'dan da olumlu karşılık gelmesi üzerine iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini görüşmek amacıyla 2021'de karşılıklı özel temsilciler atanmıştı.

İŞTE ATANAN İSİMLER

Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin özel temsilcisi olarak atanırken Ermenistan'ın özel temsilcisi Ulusal Meclis Başkanı Ruben Rubinyan olmuştu.

İki özel temsilcinin 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleştirdiği ikili görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti.

Bu karar kapsamında Erivan'dan kalkan ilk uçak, dün akşam İstanbul Havalimanı'na inmişti.

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