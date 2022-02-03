Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme görüşmelerinin ikincisi Viyana’da yapılacak! Tarih belli oldu...

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.