ABD Başkanı Joe Biden’dan terör örgütü PKK’ya teşekkür! Onlar olmadan hiçbir şey yapamayız

BIDEN, YPG/PKK İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Biden, operasyona katılan Amerikan askerlerinin ailelerine teşekkür ederken, SDG ismini kullanan YPG/ PKK'ya ilişkin "Ayrıca SDG'ye de bizimle tam ortaklığından dolayı da teşekkür ederim." diye konuştu.

Bu operasyonun ABD'nin terör tehditleri nerede olursa olsun oraya gideceğinin bir göstergesi olduğunu belirten Biden, "Vatanımızı korumak adına DEAŞ'a baskı uygulamak için yakın ortak ve müttefiklerimizle çalışmaya da devam edeceğiz; bunlar arasında SDG, Kürt Peşmerge dahil Irak güvenlik güçleri ve küresel koalisyonun 80 üyesi de bulunuyor." ifadesini kullandı.

Biden, ABD'nin her zaman uyanık ve hazırlıklı olacağının altını çizerek, "Dün geceki operasyonla tüm dünyadaki teröristlere şu güçlü mesajı verdim, sizin peşinizden gelecek ve sizi bulacağız." dedi.