ABD Başkanı Joe Biden'dan terör örgütü PKK'ya teşekkür! Onlar olmadan hiçbir şey yapamayız
ABD Başkanı Joe Biden, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden YPG/PKK ile çalışmaya devam edeceklerini ifade ederken "Onlar olmadan hiçbir şey yapamayız. Bu kadar kritik." dedi. İşte Biden'ın açıklamalarının detayları...
ABD Başkanı Joe Biden, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonu değerlendirdi ve El Kureyşi'nin kendini ve ailesini patlattığını belirtti.
"HAPİSHANELERDEKİ KORKUNÇ SALDIRILARIN SORUMLUSUYDU"
Biden, ABD güçlerinin Suriye'de düzenledikleri operasyonla DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi öldürmesi konusunda Beyaz Saray'da açıklama yaptı.
DEAŞ'ın eski elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin 2019'da ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından el Kureyşi'nin örgütün başına geçtiğini belirten Biden, Kureyşi'nin o tarihten itibaren DEAŞ'ın Amerikalıları ve müttefiklerini hedef alan birçok saldırının emrini verdiğini kaydetti.
Biden, DEAŞ'ın sivil insanları da katlettiğine işaret ederek, "Kureyşi aynı zamanda kuzeydoğu Suriye'de DEAŞ mensuplarının tutulduğu hapishaneye yönelik korkunç saldırının da sorumlusuydu." diye konuştu.
Irak'ın kuzeyinde 2014'te Yezidilere yönelik saldırıların, toplu kıyımların ve kadınlara yönelik tecavüzlerin arkasında da Kureyşi'nin bulunduğuna işaret eden Biden, "Bu korkunç terör elebaşı artık dünyada değil." dedi.
Biden, ABD'nin operasyonunda sivil ölümleri en aza indirecek şekilde tasarlandığını savunarak "Bu teröristin kendini çocuklar ve ailesiyle çevrelediğini bildiğimizden, hava saldırısı yerine Amerikalıları daha çok tehlikeye atan Özel Kuvvetler operasyonu düzenledik." bilgisini verdi.
ABD'li güçlerin kendisini yakalamaya yaklaştığını anlayan Kureyşi'nin "korkakça" davrandığını belirten Biden, "O, işlediği suçlar nedeniyle adaletin önüne çıkmak yerine, kendini sadece intihar bombacısı yeleğiyle değil tüm 3. katı yerle bir eden bir bombayla patlatmayı seçti." ifadesini kullandı.
BIDEN, YPG/PKK İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ
Biden, operasyona katılan Amerikan askerlerinin ailelerine teşekkür ederken, SDG ismini kullanan YPG/ PKK'ya ilişkin "Ayrıca SDG'ye de bizimle tam ortaklığından dolayı da teşekkür ederim." diye konuştu.
Bu operasyonun ABD'nin terör tehditleri nerede olursa olsun oraya gideceğinin bir göstergesi olduğunu belirten Biden, "Vatanımızı korumak adına DEAŞ'a baskı uygulamak için yakın ortak ve müttefiklerimizle çalışmaya da devam edeceğiz; bunlar arasında SDG, Kürt Peşmerge dahil Irak güvenlik güçleri ve küresel koalisyonun 80 üyesi de bulunuyor." ifadesini kullandı.
Biden, ABD'nin her zaman uyanık ve hazırlıklı olacağının altını çizerek, "Dün geceki operasyonla tüm dünyadaki teröristlere şu güçlü mesajı verdim, sizin peşinizden gelecek ve sizi bulacağız." dedi.
"PKK OLMADAN HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ"
Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Suriye'deki DEAŞ operasyonuna ilişkin telefon üzerinden arkaplan brifingi yaptı.
Bir gazetecinin operasyonda YPG/PKK'nın rolünü sorması üzerine üst düzey yetkili, "SDG çok mühim. Onlar olmadan hiçbir şey yapamayız. Bu kadar kritik. Detay vermeyeceğim ama bunun gibi operasyonların yapılmasında kritik rol oynuyorlar." yanıtını verdi.
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