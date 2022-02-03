AB'nin terör listesine bir çizik daha! Geçen yıl öldürülen PKK'lı Dalokay Şanlı listeden çıkarıldı
Son dakika haberleri... Türkiye'nin teröre karşı gösterdiği etkin mücadele meyvelerini vermeye devam ediyor. Avrupa Birliği, geçtiğimiz yıl etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Dalokay Şanlı'yı, güncellediği terör listesinden çıkardı.
AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, terör listesinin güncellendiği, bir kişinin listeden çıkarıldığı bildirildi. Listeye yer verilmeyen açıklamada, çıkarılan kişinin adı belirtilmedi.
Bir AB yetkilisi, AA muhabirine, çıkarılan kişinin PKK'lı terörist Dalokay Şanlı olduğunu söyledi. Yetkili, terörist Şanlı'nın öldürüldüğü için artık listede yer almadığını belirtti.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi "Sinan Mirhan" kod adlı Dalokay Şanlı, geçen yıl MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti.
PKK'lı teröristin çıkarılmasından sonra AB'nin terör listesinde 13 kişi ile 21 örgüt kaldı. PKK, TAK, DHKP-C, İBDA-C gibi örgütlerin yanı sıra Hamas, Hizbullah'ın askeri kanadı ile İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığının İç Güvenlik Dairesi de AB'nin listesinde yer alıyor.
AB, listeyi en az 6 ayda bir olmak üzere, üye ülkelerle bilgi alışverişi yaparak düzenli aralıklarla gözden geçiriyor. Terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlere finansal varlıklarının dondurulması ve mali kaynak sağlanmasının yasaklanması gibi yaptırımları öngören liste belirli aralıklarla uzatılıyor.
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