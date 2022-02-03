AB’nin terör listesine bir çizik daha! Geçen yıl öldürülen PKK’lı Dalokay Şanlı listeden çıkarıldı

AB, listeyi en az 6 ayda bir olmak üzere, üye ülkelerle bilgi alışverişi yaparak düzenli aralıklarla gözden geçiriyor. Terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlere finansal varlıklarının dondurulması ve mali kaynak sağlanmasının yasaklanması gibi yaptırımları öngören liste belirli aralıklarla uzatılıyor.

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